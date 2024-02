Accident rutier in care a fost implicat un autoturism in municipiul Arad, zona Gemi Center

In dimineata zilei de vineri, 23 Februarie, in jurul orei 10,30 a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autoturismin municipiul Arad, zona Gemi Center.Posibil o persoana incarcerata.Intervin pompierii militari ai Detasamentului Arad cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD.In urma accidentului a rezultat o victima, (barbat, in varsta de aproximativ 70 de ani) constienta si ... citește toată știrea