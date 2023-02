Pompierii militari ai Sectiei Barzava intervin azi, 16 Februarie, in jurul orei 8,00 cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare si un echipaj SMURD, pentru extragerea unei victime incarcerate in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autoturism, in localitatea Capruta.Victima a fost extrasa in viata si preluata de echipajul ... citeste toata stirea