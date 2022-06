Accidente cauzate de consumul de alcool

Doua evenimente rutiere s-au produs pe fondul consumului excesiv de alcool.In 4 iunie 2022, politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier in Piata Olimp, in municipiul Arad. In urma verificarilor a reiesit ca un aradean de 46 de ani, care conducea un autoturism strada Piata Olimp ar fi acrosat un alt autoturism parcat pe partea carosabila. In urma impactului au rezultat exclusiv pagube materiale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,38 ... citeste toata stirea