Accidente rutiere, pe fondul consumului de alcool

In seara zilei de vineri, politistii orasului Ineu au fost solicitati la locul unui accident. Din cercetari, a reiesit ca un barbat de 45 de ani, din Chislaca, in timp ce se deplasa cu un ATV, cu alte doua persoane, pe D.J. 792, dinspre Craiva spre Beliu, intr-o curba, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune frontala cu un autoturism parcat, dupa care a ricosat intr-un alt autoturism parcat.In urma accidentului, conducatorul ATV-ului a fost transportat la spital, ... citește toată știrea