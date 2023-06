Primaria Municipiului Arad anunta ca in perioada urmatoare continua taierea de copaci bolnavi si/sau uscati din municipiu.Toate lucrarile sunt facute in urma sesizarilor cetatenilor si la cererea asociatiilor de proprietari in baza legii 24/2007, avand toate avizele legale."Repet ce am spus cu alta ocazie: in Arad primeaza oamenii si siguranta lor! Nu ... citeste toata stirea