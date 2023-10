Prefectura anunta ca in urma controalelor efectuate intre 27 septembrie si 3 octombrie la operatorii economici care se ocupa cu depozitarea, transportul si comercializarea carburantilor si a produselor derivate a fost suspendata activitatea in cazul a trei statii de carburant din Sebis si Gurahont si au fost aplicate amenzi in valoare de peste 65.000 de lei."In perioada 27.09-03.10.2023, au fost efectuate 107 actiuni de control asupra unor operatori economici si 6 actiuni de control asupra ... citeste toata stirea