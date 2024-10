Activitati preventive, desfasurate in scoli de politisti

Politistii Biroului Siguranta Scolara continua activitatile preventive in unitatile de invatamant, din municipiul si judetul Arad, activitati ce vizeaza cresterea gradului de constientizare a tinerilor asupra pericolelor la care pot fi expusi, precum si dezvoltarea unor strategii de prevenire a comportamentelor de risc.Pe tot parcursul anului scolar se vor derula activitati de prevenire a violentei in scoala, sens in care, la nivel national a fost deja demarata o campanie ce a fost ... citește toată știrea