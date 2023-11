Doi administratori de imobile care functioneaza fara atestat au fost amendati de catre politistii locali cu atributii in domeniul evidentei persoanelor, din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad."In urma verificarii documentelor asociatiilor de proprietari, agentii constatatori l-au sanctionat pe L.A., care isi desfasoara din anul 2005 activitatea de administrator de bloc in cartierul Aurel Vlaicu, in baza unui contract de prestari servicii, fara sa detina atestat in acest sens ori sa ... citeste toata stirea