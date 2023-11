ARAD. "Da-i, Mada!" - asa este incurajata o adolescenta (de o prietena de-a ei, probabil) sa o loveasca pe o fata care sta tintita in mijlocul strazii, inconjurata de o... "haita de lupi" cu chip de om gata sa o "devoreze". Toti sunt tineri, par elevi de liceu. De-o parte e o fata singura, de cealalta parte sunt o multime de adolescenti de aceeasi varsta ce par hotarati sa o umileasca, sa o bata cu salbaticie, lovind-o cu mainile si picioarele. Scena se petrece in municipiul Arad, in fundalul ... citeste toata stirea