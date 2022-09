Adolescenta din Arad, salvata de inima unei fete din Timisoara

TIMISOARA. Drama unei familii devine speranta la viata a altora. O tanara de 18 ani, victima a unui accident rutier, a intrat in moarte cerebrala, in noaptea de marti spre miercuri, la Spitalul Judetean din Timisoara. Familia fetei, intr-un gest umanitar, a decis ca organele copilei lor sa fie prelevate si sa salveze alte vieti. Iar unul dintre pacientii care au primit o noua speranta la viata este o tanara de 16 ani, din Arad, aflata in stadiu avansat de insuficienta cardiaca. Medicii au ... citeste toata stirea