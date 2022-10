Adolescente de 12 ani, transformate in SCLAVE de asistentii lor maternali - Viata fetelor, un calvar de ani de zile - Ce au descoperit politistii

Caz grav in judetul Timis. Mai multe adolescente au fost transformate in sclave in judetul Timis chiar de parintii care le primisera in plasament. Acestea erau si agresate fizic. Situatia a fost descoperita de pollitistii DIICOT. Asistentii asa-zis "maternali" dau explicatii acum in fata procurorilor pentru trafic de minori.Situatia grava din judetul Timis a fost descoperita dupa perchezitiile domiciliare de miercuri dimineata. Patru fete cu varste cuprinse intre 12 si 16 ani au fost fortate ... citeste toata stirea