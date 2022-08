Aeroportul, vizitat de aradeni alaturi de Arad Free Tours

In weekend am avut parte de un nou eveniment inedit "Turist la tine acasa - In spatele usilor inchise"! A venit randul Aeroportului International Arad sa isi deschida portile celor curiosi sa il descopere.Aproximativ 50 de persoane s-au prezentat duminica la punctul de intalnire la intrarea in Cimitirul Pomenirea, de unde n-am deplasat impreuna pe Calea Bodrogului si apoi pe Calea Aeroportului, pana la obiectivul nostru.Teodor Stoica, ghid Arad Free Tours a inceput turul cu informatii despre ... citeste toata stirea