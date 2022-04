Agentul de penitenciar, cu drogurile pe sectie, pentru detinuti

Dupa cum v-am anuntat deja, un agent al Penitenciarului Arad, angajat al unitatii de cinci ani de zile, a fost prins in timp ce incerca sa introduca droguri in puscarie. Potrivit ultimelor informatii care au intrat in posesia noastra, se pare ca agentului respectiv i-ar fi fost promisa o suma de bani daca drogurile ajungeau la unul dintre detinutii din Arad. Mai mult, politistul de penitenciar ar fi primit un avans, urmand ca, dupa livrarea drogurilor, sa incaseze restul sumei care i-ar fi fost ... citeste toata stirea