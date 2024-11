Agresorul care a impuscat un barbat in parcare, apoi i-a bagat o surubelnita in gat, a fost condamnat

Atacatorul care a impuscat in cap un barbat in parcarea unui supermarket din Arad, in septembrie 2023, dupa care si-a injunghiat victima in gat, a fost condamnat de Tribunalul Arad la inchisoare pe viata pentru omor calificat.Barbatul este arestat preventiv de la momentul atacului si se afla in Penitenciarul Arad.Conform solutiei pe scurt publicata, joi, pe portalul instantelor de judecata, barbatul, in varsta de 51 de ani, va trebui sa plateasca si daune morale de 1.000.000 de lei unei ... citește toată știrea