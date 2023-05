Calculatoarele care compun povesti vor schimba cursul istoriei omenirii, spune istoricul si filosoful Yuval Noah Harari.Redam argumentele lui Harari dintr-un editorial publicat in The Economist.***Frica de inteligenta artificiala (IA) a bantuit omenirea inca de la inceputul erei computerelor. Pana acum, aceste temeri se concentrau asupra masinilor care foloseau mijloace fizice pentru a ucide, inrobi sau inlocui oamenii. Insa, in ultimii doi ani, au aparut noi instrumente ale IA care ameninta ... citeste toata stirea