Ajutor de stat de 1,5 miliarde de euro aprobat de Comisia Europeana pentru Romania

Comisia Europeana a aprobat luni, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 1,5 miliarde de euro si menita sa acorde o compensatie partiala intreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o crestere a preturilor la energie electrica ce rezulta din costurile indirecte ale emisiilor in cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), scrie caleaeuropeana.ro.Schema notificata de Romania, cu un buget total ... citeste toata stirea