Ajutor de stat de 300 de milioane de euro pentru companiile din Romania

Deputatul liberal aradean Glad Varga, vicepresedintele Comisiei pentru antreprenoriat si turism, sustine ca la 1 noiembrie 2022 se deschide apelul de depunere a cererilor privind acordurile de finantare pentru investitiile din industria prelucratoare. Suma alocata pentru anul in curs si anul viitor se ridica la 300 de milioane de euro."Ajutorul de stat in valoare de 300 milioane euro pentru anul 2022 si anul 2023, gestionat de Ministerul Economiei are drept scop sprijinirea companiilor pentru ... citeste toata stirea