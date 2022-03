Ajutor financiar pentru femeile aflate in situatii de risc si care devin mame. Ce VALOARE va avea trusoul pentru nou-nascuti

Incepand din acest an, femeile aflate in situatii de risc si care devin mame vor putea beneficia de un ajutor financiar. Sprijinul pentru nou-nascuti, mai exact trusoul, este in valoare de 2.000 de lei pentru fiecare bebelus in parte. Concret, vorbim despre un proiect in valoare de 12 milioane de Euro, din fonduri europene, bani ce vor fi cheltuite pentru trusoul destinat nou-nascutului, anunta ministrul Familiei Gabriela Firea, intr-o postare pe pagina sa de Facebook."Am avut o intalnire de ... citeste toata stirea