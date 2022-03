Ajutorul la curatenie in gospodarie va fi reglementat de lege. Prestarea de activitati casnice va fi trecuta in Codul Muncii

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de lege care reglementeaza modul in care persoanele fizice pot desfasura activitati casnice si pot beneficia de remunerarea, exclusiv in tichete de activitati casnice, a activitatilor desfasurate.Ajutorul la curatenie in gospodarie va fi reglementat de lege. Activitate casnica ocazionala, necalificata, prestata de o persoana fizica in gospodaria sau gospodariile unei familii sau a unei persoane va fi reglementata de lege.Un proiect ... citeste toata stirea