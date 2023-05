Consilierii judeteni au aprobat, in sedinta de ieri, transferarea Computerului tomograf spre folosinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad (SCJUA). Acest aparat a fost achizitionat in cadrul proiectului de extindere a Unitatii de Primire Urgente si va deservi aceasta sectie spitaliceasca. CT-ul a fost achizitionat cu 2,5 milioane de lei."Acesta este cel de-al patrulea computer tomograf aflat in dotarea Spitalului Judetean. Putine spitale din tara au asemenea dotari. Pentru noi sunt ... citeste toata stirea