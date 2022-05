Alcoolemii record, la sfarsit de saptamana

Politistii Sectiei 2 Micalaca au depistat in trafic, in seara zilei de duminica, 29 mai 2022, un barbat de 47 de ani, din Varfurile, in timp ce conducea un microbuz pe strada Renasterii, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat o imbibatie alcoolica de 1,27 mg./l. alcool pur in aerul expirat.Pe D.J. 709/J, in Peregu Mare, politistii Sectiei 2 Rurala Arad au depistat un barbat de 45 de ani, din Nadlac, in timp ce ... citeste toata stirea