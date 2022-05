ALERTA in vestul tarii: un barbat a evadat din penitenciarul Timisoara

Un barbat in varsta de 30 de ani a evadat din Penitenciarul Timisoara de la Buzias, unde era cazat si lucra. Faptul ca barbatul a disparut a fost remarcat de catre agenti in jurul orei 10. Barbatul isi executa condamnarea la 1 an si 6 luni de inchisoare cu executare pentru infractiuni rutiere."Miercuri, 04.05.2022, in jurul orei 9.50 s-a constatat ca detinutul MOIS GHEORGHE GRIGORE, in varsta de 30 de ani, condamnat definitiv la 1 an, 3 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ... citeste toata stirea