Alerta meteo cod galben. ANM anunta trei zile de ploi torentiale si vijelii

Meteorologii ANM au emis alerta cod galben de ploi torentiale si vijelii pentru urmatoarele trei zilei.Meteorlogii ANM au emis ATENEsIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN de ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina si vijelii pentru intervalul 16 septembrie, ora 12:00 - 17 septembrie, ora 12:00."In intervalul mentionat, in Banat, Oltenia, local in Crisana, Transilvania, Muntenia, in sudul si centrul Moldovei, precum si in zonele de munte vor fi perioade ... citeste toata stirea