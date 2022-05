Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteo cod galben de vreme rea, valabila in jumatate din tara.Vremea intra intr-un proces de racire accentuata.Potrivit ANM, in intervalul 17 mai, ora 14:00 - 18 mai, ora 06:00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata.In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Oltenia si ... citeste toata stirea