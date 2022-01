Alerta meteo. COD GALBEN si COD PORTOCALIU de vant puternic si ninsori in toata tara

Meteorologii au emis, luni dimineata, o atentionarea meteo COD GALBEN si COD PORTOCALIU de vant puternic si ninsori in urmatoarele zile.Alerta meteo. In intervalul 17 ianuarie, ora 10 - 17 ianuarie, ora 16, meteorologii au emis COD GALBEN de vant puternic.In intervalul mentionat, vantul se va intensifica in cea mai mare parte a tarii, iar local in Oltenia, Transilvania, Moldova, nordul Crisanei si sud-vestul Munteniei vor fi rafale de 55...70 km/h.In zona de munte vantul va avea ... citeste toata stirea