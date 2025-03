Alimentatia si influenta sa asupra sanatatii mintale

In ultimii ani, cercetarile au evidentiat o legatura stransa intre alimentatie si sanatatea mintala. Consumul de alimente sanatoase poate contribui semnificativ la echilibrul emotional si la prevenirea unor tulburari psihice, in timp ce o dieta dezechilibrata poate creste riscul de depresie, anxietate si alte afectiuni mentale.1. Nutrientii esentiali pentru sanatatea mintalaPentru a sustine o functionare optima a creierului, este esential sa includem in dieta anumite substante nutritive: ... citește toată știrea