Allview AUTO lanseaza versiunea cu 4 locuri si baterie extinsa a modelului CityZEN, acum disponibil si in culoarea eleganta PURE BLACK

Brasov, 15 martie 2024 - Allview AUTO, noua divizie a brandului local lider in industria electronicelor, listat la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW, isi consolideaza pozitia pe piata vehiculelor electrice prin extinderea gamei de optiuni a modelului CityZEN, vehiculul care poate fi condus incepand de la 16 ani, cu permis categoria B1. Noile optiuni vin in intampinarea nevoilor clientilor, oferind variante in ceea ce priveste autonomia, numarul de locuri si diversitatea optiunilor de ... citește toată știrea