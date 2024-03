Aloe Vera - Beneficii Remarcabile pentru Piele

Aloe vera, planta cu origini in tarile subtropicale, serveste ca un remediu de incredere pentru diverse afectiuni ale pielii. Disponibila sub forma de unguent sau comprimate pentru administrare orala, aloe vera ofera beneficii in tratarea inflamatiilor intestinale si a altor probleme de sanatate.Aceasta planta ce apartine familiei Liliaceae, reprezinta un izvor bogat de substante benefice. Varietatea cea mai valoroasa din punct de vedere nutritional este Aloe arborescens, oferind un spectru ... citește toată știrea