Aloe vera este o planta cunoscuta inca din Egiptul Antic pentru proprietatile sale miraculoase in mentinerea sanatatii si frumusetii pielii. Folosita de mii de ani, aceasta planta a fost atat de valoroasa incat proprietatile sale au fost inscrise pe o placuta de piatra si asezate intr-un mormant egiptean. Cu peste 75 de substante active concentrate in frunzele sale, Aloe vera este utilizata in medicina si in industria cosmetica.Planta de Aloe vera este cultivata in tari cu clima blanda, precum ... citeste toata stirea