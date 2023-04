Consilierii locali convocati in sedinta extraordinara, miercuri 19 aprilie 2023, au aprobat proiectul "Insule ecologice digitalizate - Etapa a II-a", in vederea finantarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Valoarea maxima eligibila a proiectului "Insule ecologice digitalizate - Etapa a II-a" este de 8.031.969,26 lei (TVA inclus).Investitia propusa consta in amenajarea unui numar de 98 de insule ecologice supraterane incasetate cu 5 containere de cate 1.1 metri cubi (mc) pentru ... citeste toata stirea