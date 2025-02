Alte puncte pierdute acasa: UTA - Sepsi 1-2

Batrana Doamna inregistreaza un nou esec pe teren propriu, in partida desfasurata astazi, incepand cu ora 17, in compania celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Dupa 28 de etape, UTA ramane cu doar 33 de puncte acumulate, ocupand pozitia a XI-a a clasamentului, in timp ce Sepsi, cu 40 de puncte, se apropie de Rapid si ultimul loc de play-off ocupat de giulesteni.UTA a inceput mai bine partida, iar Cristi Mihai a avut prima ocazie, in min. 5, insa sutul pe care l-a expediat a trecut peste poarta lui ... citește toată știrea