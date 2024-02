Alte trei puncte imense pentru UTA

Meciul a inceput destul de slab, ambele echipe fiind mai atente sa nu greseasca, insa tocmai acest fapt a dus la o abundenta de inexactitati. A gresit destul de grav Freitas, in min. 17, cand Berisha a preluat, a sutat din afara careului, dar mingea a lovit bara din dreapta lui Fl. Iacob. Tot oaspetii au fost mai aproape de gol, in min. 31, la o neintelegere Capusa-Stolnik, Isfan a preluat, a patruns in careu, dar a trimis putin pe langa poarta, din pozitie foarte buna.Prima oportunitate ... citește toată știrea