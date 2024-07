Alti migranti gasiti in stare de deshidratare, la Nadlac

NADLAC. Dupa ce saptamana trecuta, 24 de migranti au fost gasiti intr-un TIR prezentand simptome specifice deshidratarii, luni dimineata alti 17 cetateni straini ascunsi intr-un automarfar au fost descoperiti in aceleasi conditii. Starea lor a fost evaluata de catre echipajul SMURD dislocat pe perioada verii in vama Nadlac, un barbat fiind asistat cu oxigen si pregatit pentru a fi transportat la spital. In cele din urma, insa, dupa ce si-a mai revenit, barbatul a refuzat transportul la Unitatea ... citește toată știrea