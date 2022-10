Amenda contraventionala si doua sesizari penale in cazul unei case mansardate de pe Capitan Ignat

Pe strada Capitan Ignat, o casa avand regim de inaltime S+P+2 E, autorizata in anul 1993 si vanduta ultimului proprietar in anul 2017, a inceput sa fie "imbunatatita" prin mansardare in anul 2022, fara detinerea autorizatiei necesare in acest sens."Politistii locali cu atributii privind disciplina in constructii s-au autosesizat in luna septembrie a acestui an, descoperind la fata locului demolarea acoperisului de la corpul de cladire existent si construirea partiala a unei mansarde avand ... citeste toata stirea