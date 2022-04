Amenzi aplicate de jandarmi in perioada Sarbatorilor Pascale

In perioada minivacantei prilejuite de Sarbatoarea Pastelui Ortodox, aproximativ 100 de jandarmi au fost mobilizati zilnic, alaturi de celelalte structuri ale M.A.I., pentru a asigura climatul de ordine publica si interventiile in situatii de urgenta pe timpul desfasurarii manifestarilor religioase, cultural artistice si a competitiilor sportive desfasurate atat in municipiu cat si in judetul Arad.Pentru ca Sarbatorile Pascale sa fie petrecute in siguranta, s-au luat masuri privind ... citeste toata stirea