Inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) au aplicat, saptamana trecuta, noua sanctiuni contraventionale, din care patru avertismente si cinci amenzi in cuantum de 20.000 lei."In cadrul serviciului control sanatate publica (SCSP) au fost efectuate 27 de controale in unitati sanitare, gospodarii, persoane fizice, stranduri, uzine de apa in mediul rural, unitati economice si un ... citeste toata stirea