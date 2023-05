Mai multi indivizi certati cu bunul-simt au fost amendati de Politia Locala pentru gunoaiele lasate in urma lor pe strada. In ultima saptamana, pentru astfel de fapte au fost aplicate amenzi de 9.000 de lei, in plus, persoanele prinse au fost puse sa faca curatenie."In aceasta saptamana, politistii locali cu atributii de ordine publica din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad, au constatat intr-o singura zi, 6 fapte de incalcare a prevederilor HCLM nr. 162/2006 privind gospodarirea ... citeste toata stirea