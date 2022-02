Amenzi de aproape 1,5 milioane de lei date de ITM pentru munca nedeclarata

Inspectoratul Teritorial de Munca Arad anunta ca a dat anul trecut amenzi de aproape 1,5 milioane de lei pentru munca nedeclarata. Asta, in conditiile in care totalul amenzilor date de inspectori a depasit cu putin doua milioane de lei."Si in anul care s-a incheiat, inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca al ITM Arad au continuat actiunile de control si informare, verificand in principal aplicarea si respectarea legislatiei care reglementeaza stabilirea unor ... citeste toata stirea