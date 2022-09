Amenzi de aproape 30.000 de lei pentru terasele din municipiu care nu au intrat in legalitate

Directia Generala Politia Locala Arad, prin Compartimentul Activitate si Control Comercial a identificat in perioada mai-septembrie 2022 un numar de 127 de terase aflate pe domeniul public si privat, societati care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Arad.Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in mai, 97 dintre acestea au fost sanctionate contraventional in prima faza cu avertisment scris, dandu-le posibilitatea sa intre in legalitate, prin depunerea documentatiei aferente la ... citeste toata stirea