Amenzi de aproape trei milioane pentru parcare; schimbarea regulamentului a dus la scaderea numarului de sanctiuni

Politia Locala anunta ca anul trecut au fost date amenzi de aproape trei milioane de lei pentru parcare, insa in a doua parte a anului, dupa schimbarea regulamententului, numarul sanctiunilor a scazut."In cursul anului 2021, politistii locali imputerniciti prin dispozitia primarului pentru aplicarea sanctiunilor privind parcarile cu plata au intocmit 21.658 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, in cuantum total de 2.871.400 lei, cele mai multe fiind constatate in zona ... citeste toata stirea