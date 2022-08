Amenzi de sute de mii de lei si sesizari penale pentru lipsa autorizatiei de construire in zona protejata de lege

In primele opt luni ale anului 2022, politistii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal al Directiei Generale Politia Locala Arad au aplicat 191 amenzi contraventionale, respectiv au intocmit 16 sesizari penale pentru lipsa autorizatiei de construire in zona protejata de lege."Amenzile au fost determinate de nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificari si completari ulterioare ... citeste toata stirea