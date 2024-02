Amenzi de zeci de mii de lei pentru incendiare si aruncarea deseurilor in zona Marului (FOTO)

Politistii locali au aplicat amenzi de zeci de mii de lei pentru incendierea si aruncarea deseurilor in zona Marului, o zona transformata de persoane certate cu legea intr-o adevarata groapa de gunoi."In cadrul actiunilor zilnice de monitorizare a zonei Marului desfasurate de echipaje ale Serviciului Protectia Mediului din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad, pentru combaterea fenomenului de abandon al deseurilor, in perioada 08.02-14.02.2024 au continuat sa fie surprinse, in ... citește toată știrea