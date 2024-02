Politia Locala a aplicat noi amenzi pentru mizeria lasata de camioanele care ies de pe santiere sau din zone pline de noroi. De data aceasta vorbim despre un santier din Micalaca si o zona de incarcare a cerealelor din Aradul Nou."In urma sesizarilor transmise de cetateni prin dispeceratul politiei locale, echipajele din teren au intervenit in cartierul Micalaca, in vederea remedierii situatiei create de iesirea necorespunzatoare a vehiculelor din santierul in care sunt executate lucrari in ... citeste toata stirea