Amenzi usturatoare pentru contrabanda cu tigari, la Fortuna

Ieri, in cadrul unei actiuni desfasurate la nivelul Politiei municipiului Arad, au fost depistati un barbat de 35 de ani si o femeie de 71 de ani, amandoi din Arad, in timp ce ofereau spre vanzare, in Piata Fortuna, tigari netimbrate.Au fost ridicate, in vederea continuarii ... citește toată știrea