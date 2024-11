Americanii au ales: Donald Trump este noul presedinte al Statelor Unite / UPDATE: Republicanii castiga si majoritatea in Senat

Americanii resping extrema stanga reprezentata la aceste alegeri prezidentiale de democrata Kamala Harris, votand pentru republicanul Donald Trump si miscarea MAGA (Make America Great Again) pe care acesta a infiintat-o.Presa din SUA a anuntat victoria lui Donald Trump in alegerile din SUA. El a obtinut 267 de electori si devine noul presedinte al SUA, scrie realitatea.net.Trump a fost primit in pasi de dans si voie buna de sustinatorii sai. Acesta a sustinut primul discurs si se pregateste ... citește toată știrea