Politistii din municipiu au desfasurat o actiune "fulger", in seara zilei de 29 mai 2023, pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente rutiere si impunerea disciplinei in trafic. In urma activitatilor, au fost legitimate 47 de persoane si verificate 42 de vehicule, fiind aplicate 28 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 16.300 de lei, toate pentru nerespectarea legislatiei rutiere. A fost retinut un permis de conducere.In Chisineu-Cris, actiunea a fost ... citeste toata stirea