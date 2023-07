Ana Trandafir este frumoasa, suava si o dulce, dar hotarata si determinata, atunci cand ia o decizie. Nu si-a gasit vocatia din prima, dar parcursul vietii i-a demonstrat ca uneori, in viata, nu esti tu cel care stie ce ti se potriveste, dar asta veti afla din povestea ei.A absolvit a specializarea ASM (Asistenta Medicala Generala) din cadrul Facultatii de Medicina, in anul 2009, iar povestea ei este absolut minunata. S-a nascut in judetul Bistrita-Nasaud, iar la 10 ani, s-a mutat impreuna cu ... citeste toata stirea