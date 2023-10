In conferinta de presa organizata la sediul I.P.J. Arad, in ziua de 13 octombrie 2023, dl. Comisar Sef Stoicanescu Dan-Constantin, seful inspectoratului, au prezentat activitatea politistilor aradeni in perioada ianuarie-septembrie 2023.Din punct de vedere al infractionalitatii sesizate, au fost inregistrate 5.280 de fapte, dintre care 3.224 de infractiuni judiciare, 493 de natura economico-financiara si 1.563 de alta natura, in scadere cu aproximativ 321 de fapte fata de acceasi perioada a ... citeste toata stirea