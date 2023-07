ANALIZA: Elevii din cele mai sarace regiuni ale Romaniei au cea mai mica pondere a mediilor depeste 5 la Evaluarea Nationala. Cele mai putine note sub 5 s-au obtinut in Bucuresti si Ilfov, underata saraciei severe e si de doua ori mai mica decat in alte regiuniSalvati Copiii Romania solicita autoritatilor masuri reale de restabilire a accesului egal la educatiede calitate pentru copiii vulnerabilizati de saracieBucuresti, 3 iulie 2023: Rezultatele elevilor la Evaluarea Nationala reflecta ... citeste toata stirea