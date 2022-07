Analiza situatiei operative a ISU Arad pe semestrul I al anului 2022

In primele sase luni ale anului 2022, la nivelul judetului Arad, pompierii militari, impreuna cu serviciile voluntare pentru situatii de urgenta au gestionat 7438 de interventii in situatii de urgenta.Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in cazul a 5400 de solicitari.Asigurarea asistentei medicale de tip SMURD a fost repartizata astfel:- Detasamentul de pompieri Arad-3760- Detasamentul de pompieri Ineu-920- Detasamentul de pompieri ... citeste toata stirea